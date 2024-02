Roma: schiaffi e minacce all'anziano che assisteva, arrestata badante di 55anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Schiaffi, minacce e insulti all'uomo anziano che, invece, doveva assistere. Lo hanno scoperto i figli della vittima che, allertati dal vicinato, in merito alle urla che arrivavano frequentemente dall'appartamento di via Sinuessa, hanno deciso di installare nella casa un sistema di video sorveglianza. Così hanno scoperto come la donna, 55enne romena, maltrattava, picchiando e insultando, l'anziano uomo e mercoledì è stata chiamata la polizia del Commissariato Appio. A verifiche effettuate, la donna è stata arrestata perchè gravemente indiziata del reato di maltrattamenti. La Procura ha chiesto ed ottenuto la convalida dell'operato della Polizia di Stato da parte del Giudice per le Indagini Preliminari e la donna è stata associata presso la casa circondariale di "Rebibbia femminile". (Rer)