Milano: iniziato corteo pro Palestina, attesi 5 mila manifestanti - Foto

- In migliaia per le strade di Milano alla manifestazione nazionale in sostegno della Palestina "contro il genocidio di Gaza" e "in solidarietà degli studenti colpiti dalle cariche delle forze di polizia nelle ultime ore a Pisa", come si è detto da uno dei molti stand apparsi al raduno di Piazzale Loreto. Il concentramento è iniziato attorno alle 14 e il corteo, sostenuto da diverse firme sindacali, al quale hanno aderito Arci e Assopace insieme a molte sigle della sinistra, dal sindacato di base Cub, Sinistra italiana fino a Potere al Popolo e Rifondazione comunista, è da pochi minuti partito. Centinaia le bandiere palestinesi ad accompagnarlo, con in testa lo striscione "con la resistenza palestinese, blocchiamo le guerre coloniali e imperialiste". Diversi i cartelli e gli striscioni "Stop colonialism stop genocide", "al fianco del popolo palestinese" e i tipici cori "Free Free Palestine". (Foto: Agenzia Nova) (Rem)