Rai: costituito comitato Scientifico per i 100 anni di radio e i 70 anni di televisione

- Nell’ambito delle iniziative messe in campo da Rai per i 100 anni della radio e i 70 anni della televisione, è stato costituito un Comitato scientifico formato da professori universitari di diverse discipline ed esperti in storia dei media, linguaggi dell’audiovisivo, formati e contenuti mediali, oltre che da alcuni personaggi che hanno fatto la storia della radio e della televisione in quanto testimonial del lungo percorso evolutivo della produzione editoriale dell’azienda. Lo comunica la Rai in una nota. L’iniziativa avviene con il coordinamento di Rai ufficio studi, al quale l’azienda ha dato il compito di individuare, d’intesa con l’Amministratore delegato, Roberto Sergio, e con il Direttore generale corporate, Giampaolo Rossi, i percorsi di ricerca e le interazioni con il mondo accademico al fine di rendere le celebrazioni dei 100 anni di radio e i 70 anni di televisione un’opportunità di riflessione non solo sul passato e sul presente del servizio pubblico radiotelevisivo multimediale, ma anche sul suo futuro, a maggior ragione in una fase come questa in cui, anche in base al piano industriale da pochi giorni approvato dal Cda, Rai sta operando a diversi livelli per trasformarsi da broadcaster a digital media company. (segue) (Com)