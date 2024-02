Rai: costituito comitato Scientifico per i 100 anni di radio e i 70 anni di televisione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato scientifico della Rai "aiuterà il management aziendale nell’analisi della funzione sociale, culturale, istituzionale del servizio pubblico radiotelevisivo così come emersi dallo studio della lunga ed articolata produzione editoriale della Rai in tutti i suoi generi, prima soltanto attraverso il mezzo radiofonico e poi anche attraverso il mezzo televisivo e oggi anche attraverso le piattaforme multimediali”, ha detto Roberto Sergio. “Per noi è importante collocare i molti tasselli della nostra storia all’interno di una valutazione scientifica che abbia come punto di partenza la creazione del valore per l’intero paese, atteso il contributo che Rai ha dato in tutti questi decenni alla coesione sociale, alla costruzione dell’identità nazionale, alla valorizzazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione repubblicana, nel perimetro ampio del pluralismo”, ha aggiunto. Per Giampaolo Rossi, “il Comitato scientifico sarà di supporto a Rai per sviluppare uno sguardo prospettico sul futuro del Servizio pubblico radiotelevisivo multimediale, partendo dall’analisi delle principali teorie scientifiche e delle ricerche accademiche in linea con il processo di trasformazione dell’azienda in digital media company”. (segue) (Com)