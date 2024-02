Rai: costituito comitato Scientifico per i 100 anni di radio e i 70 anni di televisione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista metodologico "abbiamo optato - ha dichiarato il direttore di Rai ufficio studi, Francesco Giorgino - per un approccio non solo multidisciplinare ma anche interdisciplinare. Sociologi dei processi culturali, semiologi, linguisti, storici contemporaneisti, giuristi, economisti, filosofi e studiosi di etica, oltre che di trasformazione digitale di molte università italiane,presenti al nord, al centro e al sud, saranno impegnati nella elaborazione di una riflessione congiunta e sul passato, sul presente e sul futuro della Rai, senza trascurare l’esigenza di una analisi comparativa con gli altri Public service media europei, secondo logiche di benchmarking”. (Com)