Ucraina: re Carlo elogia "determinazione e forza" di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sovrano britannico Carlo III ha elogiato la “determinazione e la forza” del popolo ucraino in un messaggio in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa. "La determinazione e la forza del popolo ucraino continuano a dare ispirazione, mentre l’attacco non provocato alla loro terra, alle loro vite e ai loro mezzi di sussistenza entra nel terzo, tragico, anno. Nonostante le tremende difficoltà e il dolore inflitto loro, gli ucraini continuano a mostrare l’eroismo con cui il mondo li associa così strettamente", ha affermato Carlo. "Il loro è vero valore, di fronte ad un'aggressività indescrivibile. L’ho percepito personalmente nei numerosi incontri che ho avuto con gli ucraini dall’inizio della guerra, dal presidente Zelensky e la signora Zelenska, alle nuove reclute dell’esercito che si addestrano qui nel Regno Unito", ha proseguito il sovrano. "Continuo a essere molto incoraggiato dal fatto che il Regno Unito e i nostri alleati rimangano in prima linea negli sforzi internazionali per sostenere l’Ucraina in questo momento di così grande sofferenza e bisogno. Il mio cuore è rivolto a tutte le persone colpite, mentre le ricordo nei miei pensieri e nelle mie preghiere", ha concluso. (Rel)