Cina: svelati i nomi dei veicoli spaziali di nuova generazione per future missioni di esplorazione lunare

- L'Agenzia spaziale cinese (Cmsa) ha svelato i nomi dei suoi nuovi veicoli spaziali progettati per future missioni di esplorazione lunare. "I nomi dei nuovi veicoli per la missione con equipaggio cinese destinata all'esplorazione della Luna sono stati recentemente selezionati: il veicolo spaziale con equipaggio di nuova generazione si chiamerà Mengzhou (Dream Shuttle) e il lander lunare Lanyue (Embrace the Moon)", ha affermato la Cmsa in un comunicato. I nomi sono stati selezionati tra oltre 2 mila proposte sollecitate tramite un concorso pubblico lanciato nell'agosto 2023, ha inoltre affermato l'agenzia, aggiungendo che i nomi riflettono i tratti caratteristici del tempo e gli attributi culturali della Cina. Chiamando l'astronave Mengzhou, le autorità hanno voluto dimostrare che le missioni con equipaggio sulla Luna incarnano il sogno spaziale del popolo cinese e segnano l'inizio di un nuovo viaggio di esplorazione spaziale, si legge nella dichiarazione. Il nome Lanyue è invece un riferimento a una poesia scritta dall’allora leader cinese Mao Zedong nel 1965. Inoltre, la parola simboleggia il coraggio e la fiducia del popolo cinese nell’esplorazione spaziale e nell’attuazione di una missione con equipaggio sulla Luna, afferma l'agenzia. La Cina ha sviluppato un veicolo spaziale con equipaggio di nuova generazione in due versioni: la navicella spaziale Mengzhou sostituirà la navicella spaziale Shenzhou per trasportare gli astronauti dalla Terra alla stazione orbitale cinese Tiangong, mentre le astronavi modificate Mengzhou-Y condurranno missioni con equipaggio sulla Luna. (Cip)