Roma: Di Cola (Cgil) alla manifestazione per la Pace, non ci arrendiamo alle guerre

- E’ una iniziativa “importante, quella che si è svolta in Campidoglio, per chiedere di fermare le guerre e i massacri che stanno avvenendo in tante parti del mondo e in Palestina”. Lo ha detto il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola, intervenendo alla manifestazione in Campidoglio a sostegno della pace in occasione della giornata nazionale di mobilitazione promossa dalla coalizione Europe for Peace ed AssisiPaceGiusta. “Siamo qui insieme a tante associazioni, per chiedere alle istituzioni di intervenire per garantire a tanti civili, di non vedere più morire i loro cari. Non ci arrendiamo all’idea che nel mondo siano le guerre l’unico modo per risolvere i conflitti. Diciamo oggi, stop al massacro e, soprattutto, diciamo ‘Pace subito’. Chiediamo che il governo cambi passo perché non è accettabile il silenzio e la mancata attività del nostro esecutivo”.(Rer)