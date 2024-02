Milano: Confimprese lancia "siamo aperti al risparmio energetico", negozi a porte chiuse per ridurre consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Porte dei negozi chiuse per ridurre i consumi energetici e contenere le emissioni. È questo l'obiettivo del progetto 'Siamo aperti al risparmio energetico' dell'Associazione 'Confimprese - Le imprese del commercio moderno', rivolto a tutte le aziende associate e patrocinato dal Comune di Milano. L'iniziativa prevede di tenere chiuse le porte dei negozi per promuovere il risparmio energetico, esponendo specifiche vetrofanie che indicano l'obiettivo del progetto ai consumatori e alle consumatrici. La campagna, che durerà per tutto il 2024, ha già raccolto numerose adesioni e mira a coinvolgere tutte le 450 imprese associate. La prima edizione, lanciata nel 2022, era stata patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; il lancio della nuova edizione è stato ufficializzato a Palazzo Marino alla presenza dell'Assessora all'Ambiente e Verde Elena Grandi e del Presidente di Confimprese Mario Resca. (segue) (Com)