Milano: Confimprese lancia "siamo aperti al risparmio energetico", negozi a porte chiuse per ridurre consumi (2)

- "Chiudere la porta dei negozi è una buona pratica, che dovrebbe essere sempre più diffusa e condivisa, - dichiara Elena Grandi, Assessore all'Ambiente e Verde – ma che da anni è invece al centro di un dibattito acceso e controverso. Dobbiamo consumare meno energia e ridurre le nostre emissioni, cosa in evidente contrasto con la consuetudine di mantenere le porte aperte dei negozi. Ringrazio Confimprese per avere dato vita a questa iniziativa bella e virtuosa che siamo certi diventerà virale fino a coinvolgere tutti i negozi e i loro clienti. Ridurre i consumi energetici vuol dire contribuire a ridurre le emissioni, tema drammaticamente attuale, più che mai in questi giorni di continui superamenti dei livelli di polveri sottili. L'aria delle nostre città deve diventare più pulita e più sana, ma per ottenere questo risultato dovremo raccontare, coinvolgere, spiegare che ogni azione, anche questa solo in apparenza marginale, sarà fondamentale per il futuro dei nostri figli". (Com)