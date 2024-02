Forza Italia: Ronzulli, Tajani dovrà dare valore a tutte sensibilità, noi con lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Antonio, da oggi il ruolo che stai per assumere con il sostegno di tutti noi è molto delicato. Senti nella tua leadership non il peso, ma la forza della responsabilità che oggi riceverai. Responsabilità come quella di dar valore a tutte le sensibilità di questa comunità". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, in occasione del Congresso nazionale di Forza Italia in corso al palazzo dei Congressi, a Roma. "Dovrai assumere decisioni coraggiose nell'interesse di tutta l'Italia e ascoltare anche le voci più critiche della nostra comunità, ma sempre in un'ottica costruttiva. Che sia questa comunità, il popolo di Forza Italia, la nostra gente, la bussola delle tue azioni, della nostra azione nei prossimi anni. Se i tuoi propositi saranno questi, noi saremo con te nella buona e nella cattiva sorte, perché nessuno può perdere da solo se nessuno vince da solo", ha concluso. (Rin)