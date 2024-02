Imprese: Mauri (Fiscatech), focus su sostenibilità e digitale, mai fermarsi nello sviluppo di cose nuove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiscatech fa parte di un gruppo molto più grande, il gruppo Pellan. Oggi sostenibilità e digitale sono al centro dell’innovazione del Gruppo. La parte su cui si punta soprattutto “è la sostenibilità, che ormai è il target dei nostri clienti. Una sostenibilità a 360 gradi, che sia riciclato o di origine vegetale”. Lo ha spiegato a “Nova” Simone Mauri, responsabile commerciale della divisione pelletteria e calzatura di Fiscatech, una delle aziende espositrici durante la fiera di Lineapelle nell’ambito della Fashion Week 2024 a Milano. “Abbiamo sviluppato un nuovo progetto, che ci ha richiesto un paio d'anni: Ninfea, questo progetto è sviluppato completamente in acqua, senza l'uso di solventi come succedeva in passato, sia nei materiali ma soprattutto nel processo. Abbiamo convertito un impianto. Oggi può produrre materiale solvent free, quindi tutto il processo senza l'uso di di solventi e questo processo utilizza quasi il 50 per cento in meno dell'energia”. Nell’azienda “è tutto autoprodotto, abbiamo tutti i pannelli solari sui vari capannoni. C'è un risparmio dell'acqua, quasi il 50 per cento viene risparmiata e viene poi rimessa continuamente a ciclo continuo. Quindi non c'è mai uno spreco d'acqua, si recupera continuamente” ha raccontato Mauri. Sostenibilità e digitalizzazione sono i due pilastri, oggi motore per l’economia in termini di competitività, “vuol dire essere superati da tutti gli altri concorrenti, quindi non ci si può fermare mai nello sviluppo di cose nuove”. (segue) (Com)