Imprese: Mauri (Fiscatech), focus su sostenibilità e digitale, mai fermarsi nello sviluppo di cose nuove (2)

- Fiscatech nasce come azienda di spalmatura e finissaggio di articoli tecnici, inizialmente soprattutto nel mondo della calzatura e del mondo agenda. “Agenda si intende tutte le copertine di libri importanti. In questo momento riguarda soprattutto il mondo dei libri sacri, quindi le Bibbie, i Corani e i libri sacri dei testimoni di Geova, sono i clienti più più importanti nel settore, perché ormai le agende sono un pò venute meno”. Negli anni si è deciso di sviluppare maggiormente la parte agenda e la parte Fashion moda è un pò scemata. Poi negli ultimi anni, un cambio tendenza ha voluto reinvestire e risviluppare tutta la parte Fashion, moda, pelletteria e calzatura “dando, però, un'impronta decisamente più sostenibile”. (segue) (Com)