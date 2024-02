Imprese: Mauri (Fiscatech), focus su sostenibilità e digitale, mai fermarsi nello sviluppo di cose nuove (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lauria ha spiegato poi la modalità in cui sono stati riconvertite alcune attività che ha portato nel concreto alla transizione dell’azienda. “Sono state abbandonate l’uso dei Pvc (polivinilcloruro ndr.), a favore dei poliuretani. Adesso esistono tanti poliuretani di origine vegetale. Ne esistono di diverse tipologie, noi utilizziamo quelli di origine vegetale, soprattutto mais. Da qui abbiamo sviluppato tutta una serie di materiali, dando appunto l’impronta sostenibile, quindi sì poliuretani bio base, ma su supporti riciclati, cotoni organici cercando di dare un'impronta di tendenza stagione per stagione”. In generale facciamo tutte spalmature bio base c'è la possibilità di personalizzare al 100 per cento tutti i prodotti. Stiamo sviluppando molto la parte del digitale, quindi con piccoli quantitativi si possono personalizzare i materiali al 100 per cento”. Questo è un aspetto che “stiamo sviluppando sempre di più. C'è stato l'ampliamento del reparto digitale per poter venire incontro alle esigenze di diversi clienti”. (segue) (Com)