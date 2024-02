Ex Ilva: fonti Mimit, da ucraina Metinvest in arrivo materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Sul fronte delle forniture arrivano buone notizie per la nuova amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia (Adi). Secondo fonti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Metinvest avrebbe accolto la sollecitazione del ministro Adolfo Urso di far pervenire le materie prime necessarie in questa fase di riavvio degli impianti, con pagamento differito. La prima nave dovrebbe tempestivamente giungere al porto di Taranto. La multinazionale ucraina, i cui impianti siderurgici a Mariupol sono stati distrutti e occupati dai russi, è una delle principali aziende fornitrici di materie prime di Adi e ha recentemente sottoscritto con il dicastero un memorandum d'intesa per realizzare un importante investimento produttivo a Piombino. (Rin)