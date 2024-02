Ex Ilva: fonti Mimit, Gruppo Marcegaglia pagherà in anticipo fatture in scadenza a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Marcegaglia ha subito accolto la sollecitazione del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso di pagare in anticipo le fatture in scadenza a fine marzo ad Acciaierie d'Italia (Adi). E' quanto confermano fonti del dicastero, secondo cui il pagamento di tali fatture, “pari a un importo di circa 20 milioni di euro”, consentiranno “all’amministrazione straordinaria di avere risorse necessarie in attesa del prestito ponte che dovrà essere concordato con la Commissione europea”. Inoltre, sono in corso ulteriori contatti con altre aziende italiane clienti di Adi. (Rin)