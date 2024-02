Ucraina: Bonetti (Az-Per), nostro posto al suo fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due anni fa iniziava l'invasione russa dell'Ucraina. Da quel giorno il popolo ucraino lotta per difendere la sua libertà e quella della nostra Europa. Il nostro posto deve essere al suo fianco". Lo scrive sui social la vicecapogruppo di Azione-Per-Renew europe alla Camera, Elena Bonetti. "Per questo davanti a chi esita nel condannare fermamente l'aggressione e le responsabilità russe, noi non possiamo tirarci indietro. Il nostro sostegno all'Ucraina non manca oggi e non mancherà in futuro", conclude. (Rin)