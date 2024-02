Gaza: guida Iran, leader occidentali lupi assetati di sangue chiudono occhi su 30 mila morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei paesi occidentali sono “lupi assetati di sangue” e stanno “chiudendo gli occhi su 30 mila morti” nella Striscia di Gaza. Lo ha detto la guida suprema della Repubblica islamica dell’Iran, Ali Khamenei, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. L’ayatollah ha criticato la decisione degli Stati Uniti di porre il veto sulla risoluzione presentata dall’Algeria al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. La guida suprema iraniana ha anche condannato i leader occidentali per la loro ipocrisia e i loro doppi standard, affermando che mentre all'esterno sorridono, la loro natura interiore è quella di "lupi assetati di sangue". Khamenei ha poi elogiato la popolazione di Gaza per la sua “pazienza di fronte ai bombardamenti”, definendola una forte dimostrazione di fede.(Irt)