Giustizia: Zanettin (FI), serve sorteggio per togati Csm, tagliamo unghie a correnti

- In Parlamento "ci stiamo impegnando per ribaltare quella legislazione giustizialista che, negli ultimi anni, ha messo al centro del sistema giustizia la pubblica accusa, punendo la difesa e gli imputati. Stiamo cercando, e ci riusciremo, di normare il sequestro dei telefonini, che contengono la vita di tutti noi". Lo ha detto il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia, Pierantonio Zanettin, intervenendo al congresso azzurro in corso a Roma. "La settimana prossima voteremo gli emendamenti alla mia proposta di legge, in base alla quale per il sequestro non basterà più il Pm, ma dovrà essere il Gip a dare l'autorizzazione", ha aggiunto. (segue) (Rin)