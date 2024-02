Paesi Bassi: Wilders, governo uscente non può concludere accordo sicurezza decennale con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo uscente dei Paesi Bassi "non può concludere" un accordo di sicurezza decennale con l'Ucraina. Lo ha scritto su X il leader del Partito per la libertà (Pvv), Geert Wilders, che potrebbe guidare il prossimo esecutivo olandese. "La guerra che la Russia ha iniziato contro l’Ucraina due anni fa non può che essere definita illegale e barbara. Il Pvv sostiene l'Ucraina ed è disposto a discutere qualsiasi forma di aiuto. Ma il governo uscente non può concludere un accordo decennale", ha spiegato il leader sovranista. (Beb)