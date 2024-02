Mar Rosso: Centcom, possibile "disastro ambientale" causato da nave mercantile colpita dagli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave mercantile abbandonata nel Golfo di Aden dopo un attacco dei ribelli sciiti yemeniti Houthi sta imbarcando acqua e ha lasciato un'enorme chiazza di petrolio, provocando un disastro ambientale. È l'allarme lanciato dal Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). La Rubymar, una nave mercantile battente bandiera del Belize, registrata in Regno Unito e gestita dal Libano, è stata danneggiata in un attacco missilistico avvenuto domenica scorsa e rivendicato dai ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran. L'equipaggio è stato evacuato a Gibuti dopo che un missile ha colpito la fiancata della nave, provocando l'ingresso di acqua nella sala macchine e l'abbassamento della poppa, ha affermato il suo operatore, il Blue Fleet Group. Il Centcom fa sapere che la nave è ancorata ma sta lentamente imbarcando acqua e ha lasciato una marea nera di 18 miglia. "Quando è stata attaccata la M/V Rubymar trasportava oltre 41 mila tonnellate di fertilizzanti che potrebbero riversarsi nel Mar Rosso e peggiorare questo disastro ambientale", afferma Centcom in un post su X. L’attacco alla Rubymar rappresenta il danno più significativo mai inflitto a una nave commerciale da quando gli Houthi hanno iniziato a sparare sulle navi a novembre come forma do rappresaglia contro l'offensiva israeliana a Gaza. Gli attacchi degli Houthi hanno spinto alcune compagnie di navigazione ad allungare la rotta intorno all’Africa meridionale per evitare il Mar Rosso, dove normalmente transita circa il 12 per cento del commercio marittimo globale. (Res)