Digitale: Open Fiber, a San Pietro in Casale oltre 900 civici connessi con infrastruttura a banda ultra larga

- Sono partiti a San Pietro In Casale (in provincia di Bologna) i cantieri di Open Fiber nell'ambito del “Piano Italia 1 Giga”: il progetto rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70 per cento del progetto, si aggiunge un ulteriore 30 per cento finanziato da Open Fiber. L'intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. Nel comune verranno connessi oltre 900 civici attraverso un'infrastruttura Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa) e altri 51 in tecnologia Fwa (Fixed Wireless Access). L'infrastruttura, che consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo, si svilupperà per oltre 52 chilometri. (segue) (Com)