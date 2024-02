Roma: Landini, seve la Pace e fermare il riarmo per investire in lavoro e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo due anni di conflitto in Ucraina “credo che sia ancora più forte la necessità di fermare la guerra, anche perché si è allargata. Oggi non siamo di fronte al rischio che la guerra torni ad essere lo strumento di regolazione; lo è già”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini intervenendo alla manifestazione in Campidoglio a sostegno della pace in occasione della giornata nazionale di mobilitazione promossa dalla coalizione Europe for Pace ed AssisiPaceGiusta. La guerra “si è allargata in Africa, in Medio Oriente. Credo che, mai come adesso, ci sia bisogno di scendere in piazza, come faremo oggi in tutte le piazze d’Italia, per dire che c’è bisogno di pace, di diplomazia, di politica; c’è bisogno di fermare il ricorso al riarmo. Si sta investendo in armi quando noi abbiamo bisogno di investire nel lavoro, in sicurezza, in salute, in cura dell’ambiente. Abbiamo bisogno che la diplomazia torni a svolgere il proprio ruolo e per questo è importante essere qui e rilanciare con forza questa battaglia e affermare la necessità che cessino le armi sia in Ucraina, sia in Palestina sia a Gaza, sia Africa. Credo che oggi questo sia il messaggio più forte e che deve arrivare, anche perché senza pace non c’è possibilità di dare un futuro al mondo”.(Rer)