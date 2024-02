Ucraina: Zelensky, guerra deve finire in maniera giusta, alle nostre condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina deve finire "alle nostre condizioni", in maniera "giusta". Lo ha affermato in un messaggio su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Qualsiasi persona normale vuole che la guerra finisca. Ma nessuno di noi permetterà che il nostro Paese finisca", ha spiegato Zelensky. "Ecco perché alle parole sulla fine della guerra aggiungiamo sempre: alle nostre condizioni. Ecco perché la parola pace suona sempre: giusta. Ecco perché nella storia futura la parola 'Indipendente' sarà sempre accanto alla parola 'Ucraina'. Combattiamo per questo. E vinceremo. Nel giorno più bello della nostra vita. Grazie a tutti voi soldati, al nostro popolo e a tutti coloro che nel mondo sono al nostro fianco e accanto alla verità. Gloria all'Ucraina!", ha concluso il presidente. (Kiu)