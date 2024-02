Decreto elezioni: Barelli (FI), regioni hanno poteri più tangibili dei grandi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regioni hanno “poteri eccezionali e più tangibili dei poteri dei grandi comuni” perché “le regioni hanno un potere di natura legislativa e un potere di natura amministrativa”. Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, in occasione del Congresso nazionale di Forza Italia in corso al palazzo dei Congressi, a Roma, in riferimento al terzo mandato. “Non siamo contro qualcuno e rispettiamo la capacità del dirigente Zaia – ha sottolineato -. La nostra posizione non è di competizione, è un’idea che abbiamo sempre espresso e che sarà elemento di dibattito del Parlamento”, ha concluso Barelli.(Rin)