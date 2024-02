Ucraina: Meloni, popolo coraggioso dà anima e corpo per libertà della propria Nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una strofa dell’inno nazionale ucraino recita: ‘Daremo anima e corpo per la nostra libertà’. È accaduto qui, su questa pista, tra ciò che resta dell’aereo più grande del mondo, è accaduto qui che ucraini coraggiosi e orgogliosi dessero anima e corpo per la loro libertà e la loro Nazione, accendendo quella speranza che ha dato anima e corpo in questi due anni di resistenza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando all'aeroporto di Hostomel. “Tutto ciò che ci circonda - ha proseguito - ci ricorda quello che è accaduto in quella battaglia decisiva. E ciò che rimane sul terreno trasforma questo luogo in un inno alla libertà. E oggi siamo qui per dire grazie a quegli uomini e donne che il 24 febbraio di due anni fa non sono scappati, e invece hanno combattuto, per loro stessi, per le loro famiglie, per ciò che hanno di più caro”. (Rin)