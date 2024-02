Forza Italia: Gasparri, moltiplichiamo nostra militanza su territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul territorio "dobbiamo moltiplicare la nostra militanza". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in occasione del Congresso nazionale di Forza Italia in corso al palazzo dei Congressi, a Roma. "Anche perché il vero congresso non è oggi. Il congresso è l'8 e il 9 giugno, quando dobbiamo tirare le reti del consenso, quando da buoni contadini andremo a fare il raccolto. Dobbiamo quindi impegnarci per le europee, per le amministrative, senza trascurare ovviamente le regionali in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Sardegna, dove in queste ore si vota. Quindi noi siamo qui, come dice un grande cantautore italiano, Claudio Baglioni, che in uno dei suoi versi canta 'siamo più grigi, ma non domi'", ha aggiunto. (segue) (Rin)