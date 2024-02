Forza Italia: Gasparri, moltiplichiamo nostra militanza su territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "E anche noi, caro Antonio, siamo più grigi ma non siamo assolutamente domi. C'è una fotografia che porto sempre con me: è una foto di due ragazzi del '94 con i capelli un po' più neri", ha proseguito Gasparri. "Antonio era il portavoce di Berlusconi, io ero sottosegretario all'Interno di quel governo e poi sono rimasto nei vari passaggi che abbiamo fatto, con il Pdl. Sempre accanto a Berlusconi. Molti hanno fatto scelte diverse, noi eravamo coerenti in battaglie giovanili che erano ben più aspre. C'eravamo allora, ci siamo oggi e ci saremo domani. Qualcuno deve rassegnarsi, perché non ci arrediamo. Noi amiamo il nostro paese ed è per questo che siamo in prima linea con Forza Italia. Buon congresso a tutti e buon futuro a tutti noi", ha concluso. (Rin)