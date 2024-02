Usa: oggi le primarie repubblicane in Carolina del Sud, Trump strafavorito su Haley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi le elezioni primarie del Partito repubblicano in Carolina del Sud, il quinto voto di nomina repubblicana dall'inizio della campagna elettorale in vista delle presidenziali di novembre. Donald Trump è il grande favorito della vigilia, dopo aver stravinto le prime quattro sfide in Iowa, New Hampshire, Nevada e Isole Vergini. I seggi saranno aperti oggi dalle 7 alle 19 (dalle 13 all'una, ora italiana). La sua unica sfidante rimasta, l'ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley, spera in una prestazione migliore del previsto nel suo Stato d'origine, tuttavia i sondaggi attribuiscono a Trump un vantaggio medio a livello statale di circa 30 punti percentuali. Haley, originaria della Carolina del Sud e governatrice dal 2011 al 2017, ha respinto nei giorni scorsi le insinuazioni secondo cui una sconfitta in casa la spingerebbe a porre fine alla sua candidatura alla Casa Bianca, anche se il suo percorso verso la nomina è del tutto in salita, e ha assicurato l'intenzione di proseguire la sua corsa almeno fino al "Super Tuesday" del prossimo 5 marzo, quando si voterà in 15 Stati (oltre che nel territorio delle Samoa americane) e saranno assegnati circa un terzo dei delegati alla Convention nazionale repubblicana di luglio, da cui uscirà il candidato ufficiale alla Casa Bianca. Tuttavia, una vittoria netta di Trump non farebbe altro che aumentare la pressione su Haley affinché abbandoni la corsa in modo che l’ex presidente possa rivolgere la sua attenzione alla campagna contro il presidente uscente Joe Biden. (Was)