Gaza: fonte a “Haaretz”, progressi significativi nei colloqui di Parigi su cessate il fuoco e ostaggi

- Ci sono “progressi significativi” nei negoziati per una tregua tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha rivelato una fonte informata al quotidiano israeliano “Haaretz”, riferendosi ai colloqui che hanno avuto luogo ieri a Parigi, in Francia, tra i capi dei servizi di intelligence di Stati Uniti, William Burns, Israele, David Barnea, ed Egitto, Abbass Kamel, nonché il premier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani. I colloqui che dovrebbero portare a un cessate il fuoco e allo scambio degli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza e i prigionieri palestinesi sono stati “molto buoni”, ha affermato la fonte, aggiungendo che l'esito dell'incontro permetterà alle parti di presentare ad Hamas un quadro aggiornato per un potenziale accordo. "I colloqui stanno progredendo" e "tutte le parti stanno mostrando flessibilità”, ha proseguito la fonte, secondo cui “un accordo può essere raggiunto prima di Ramadan" (che cadrà attorno al 10 marzo). "Ogni ulteriore progresso è nelle mani di Hamas", ha concluso la fonte.(Res)