Mar Rosso: Grimaldi (Alis), grazie a Tajani e Crosetto per loro intervento immediato

- Con la crisi nel Mar Rosso “ho riscoperto un profondo orgoglio italiano perché i ministri Crosetto e Tajani hanno dato un messaggio forte inviando subito navi della marina militare” e “adesso le nostre navi stanno viaggiando per lo Stretto, scortate dallo Sri Lanka fino a Suez, in una situazione pericolosa dove i missili le sfiorano”. Lo ha detto il presidente di Alis, Guido Grimaldi, intervenendo al Forum in Masseria in corso alle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto.(Rin)