Russia: servizi speciali ucraini rivendicano attacco a stabilimento metallurgico di Novolypetsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi speciali ucraini hanno rivendicato l'attacco contro lo stabilimento metallurgico di Novolypetsk, in Russia. Secondo i servizi speciali ucraini, i droni hanno preso di mira gli impianti progettati per il raffreddamento primario del gas di coke grezzo. Il danneggiamento di questi oggetti comporterà l'arresto per lungo tempo dell'intero processo produttivo dell'impianto metallurgico, che lavora per l'esercito russo, come riferisce l'agenzia di stampa "Rbc-Ucraina". L'attacco ha provocato un incendio ma le autorità russe hanno rilevato come non ci siano stati feriti. (Kiu)