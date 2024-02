Roma: Pierlorenzi (Anpi), no a guerra in Ucraina, ad attentati di Hamas e no a massacro in Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza qui “è doverosa, perché siamo L’Anpi e veniamo da una storia in cui abbiamo conquistato la libertà, la democrazia e la Costituzione, che all’articolo 11, dice che l’Italia ripudia la guerra”. Lo ha detto Marina Pierlorenzi, Presidente di Anpi Roma intervenendo alla manifestazione in Campidoglio a sostegno della pace in occasione della giornata nazionale di mobilitazione promossa dalla coalizione Europe for Pace ed AssisiPaceGiusta. “Siamo i figli e i nipoti di quella generazione che ha conquistato quella Costituzione democratica, repubblicana e che ci ha dato la libertà e un no netto alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. Abbiamo detto no fermo a invasione della Russia in Ucraina; un no agli attentati terroristici in Israele, ma altrettanto con chiarezza diciamo no al massacro che si sta perpetrando in Palestina”.(Rer)