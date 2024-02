Ucraina: Gelmini, si sta combattendo battaglia per tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Essere qui “significa avere chiaro che in Ucraina si sta combattendo una battaglia per tutti noi, l’Ucraina oggi è piena trincea dell’Europa democratica e dobbiamo essere consapevoli della gratitudine che dobbiamo a questo popolo, che da due anni combatte in condizioni estreme sottoposto a violenza e morte da parte di Putin”. Lo ha detto la senatrice Maria Stella Gelmini, portavoce di Azione, presente alla manifestazione a favore dell’Ucraina in occasione del secondo anniversario dell’inizio della guerra con la Russia organizzata dalla comunità Ucraina di Milano. “Non possiamo permetterci di essere stanchi di sostenerli quando loro non lo sono”, ha proseguito, sottolineando che “sostenere con le armi l’Ucraina perché non ci deve essere una pace sulla resa incondizionata significa essere dalla parte di chi ha subito un attacco. Nostro compito essere molto consapevoli che questa è una priorità che abbiamo e che questo popolo merita vicinanza e rispetto e il nostro sostegno quindi si alle armi a Ucraina e a quello che serve per sconfiggere Putin”. (Rem)