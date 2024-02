Kosovo-Usa: premier Kurti, essere alleati non vuol dire condividere tutte le idee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, “abbiamo parlato dell’importanza dell’accordo” con la Serbia, ma “non sono stato invitato a nessun incontro tra vertici a Bruxelles - ha proseguito Kurti -. Se sarò chiamato per firmare un’accordo, andrò sicuramente. Lo faccio per l’Ue ma lo faccio anche perché dobbiamo normalizzare le relazioni con la Serbia", ha concluso. (Seb)