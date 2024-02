Kosovo: Ulutas (Kfor), attacchi contro nostre forze e sparatoria Banjska sono atti inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco subito lo scorso 29 maggio dalle forze della Kfor, la missione della Nato in Kosovo, e la sparatoria avvenuta a settembre a Banjska, sono fatti inaccettabili e che non dovrebbero ripetersi. lo ha detto il comandante della Kfor, Ozkan Ulutas, nel corso di un'intervista all'emittente "Rtv Dukagjini". "Gli autori di queste violenze devono essere ritenuti responsabili. Abbiamo invitato le autorità competenti a Pristina e a Belgrado a svolgere le indagini legali necessarie per accertare i fatti e consegnare i responsabili alla giustizia. Tutti questi punti sono stati chiariti molto chiaramente anche dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante la sua visita nella regione lo scorso novembre. In seguito agli scontri, la Nato ha schierato in Kosovo circa un migliaio di forze di pace e mezzi corazzati più pesanti. Si è trattato del più grande rinforzo del nostro contingente in Kosovo negli ultimi dieci anni. Ciò dimostra che la Nato è pronta a mantenere la pace", ha affermato Ulutas. (segue) (Alt)