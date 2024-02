Imprese: Lollobrigida, erogate 100 azioni amministrative a Lactalis per posizione dominante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore “con l’ispettorato abbiamo erogato 100 azioni di carattere amministrativo alla più grande multinazionale Lactalis, che in Italia si è approfittata della sua posizione dominante per rivedere i contratti con i nostri produttori del latte abbassando il loro reddito”, che “è vietato”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo al Forum in Masseria in corso alle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto. “Abbiamo dato un segnale positivo che fa sì che Lactalis rispetti i nostri produttori e i nostri costi di produzione, come la legge prevede”, ha concluso. (Rin)