Trasporti: Ncc, apprezziamo apertura Salvini

- I sindacati degli Ncc apprezzano "l'apertura del Ministro Salvini nel merito dell'art.85/4, la norma punitiva che ferma gli ncc da due a otto mesi per qualsiasi violazione anche presunta. Su questo però attendiamo una azione concreta ricordando a lui e a noi stessi che sono stati i suoi uffici ad affossare emendamenti in commissione trasporti che andavano in questa direzione". Lo affermano, in una nota, le cinque maggiori associazioni di Ncc - Sistema Trasporti, Anitrav, Associazione Ncc Italia, Comitato Air e Asincc -, esprimendo apprezzamento per le aperture del ministro dei Trasporti e leader della Lega. "Noi continueremo la nostra battaglia nelle piazze e nei tribunali - si legge - sul codice della strada e sul foglio di servizio elettronico. La prima bozza ricevuta, come annunciato, è uno strumento di tortura burocratica che impedirà il lavoro di Ncc per la sola gioia delle organizzazioni taxi, ma con ricadute devastanti sulla mobilità e a cascata turismo ed economia. Crediamo infine che anche Salvini sappia bene che le associazioni non si contano ma si pesano. Noi guardiamo con determinazione alle prossime tappe e come sempre saremo attenti alla concretezza, all’interesse pubblico e alla difesa del lavoro di decine di migliaia di operatori Ncc", concludono. (Com)