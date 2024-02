Frosinone: carenze igieniche nella tavola calda, locale chiuso a Cassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ristorante e tavola calda del comune di Cassino è stato chiuso in seguito ad una verifica effettuata dai carabinieri del Nas di Latina nel corso della quale sono state rilevate pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali del laboratorio per la lavorazione degli alimenti. La situazione è stata rappresentata al Servizio Igienico Alimenti e Nutrizione dell'Asl Frosinone, che sulla scorta della segnalazione inoltrata dai militari del Nas, ha emesso un provvedimento di sospensione dell'attività di ristorazione fino al ripristino delle corrette condizioni igienico sanitarie. Per quest'ultimo aspetto sarà erogata al titolare una sanzione amministrativa pari a mille euro. (Rer)