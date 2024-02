Ue: Giansanti (Confagricoltura), battaglia lunga per ricostruire da capo politiche europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il settore agricolo “avremo davanti almeno un anno e mezzo o due per poter ricostruire da capo le politiche europee”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, intervenendo al Forum in Masseria in corso alle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto. “Sarà una battaglia lunga, che deve passare attraverso la rivisitazione di una serie di norme quadro a livello Ue, e so per certo che i tempi non saranno immediati”, ha aggiunto. (Rin)