Milano: prevenzione degrado urbano e immigrazione clandestina, 11 deferiti a Rho

- Nelle prime ore del mattino del 23 febbraio 2024 i militari della Stazione di Rho, coadiuvato da altro personale della Compagnia, del Nucleo CC Cinofili di Orio al Serio e della Polizia Locale nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio - finalizzato alla prevenzione del fenomeno di degrado urbano e dell’immigrazione clandestina - svolto nell’area industriale dismessa sita in via Mattei hanno deferito in stato di libertà, a vario titolo, per occupazione abusiva di edifici e soggiorno illegale sul territorio nazionale 11 soggetti nord-africani, sorpresi a bivaccare all'interno di una sedi delle ditte ispezionate ubicate nella citata zona. Il proprietario dell’area veniva informata da Polizia Locale, anche al fine di attivare idonee misure passive per evitare la rioccupazione abusiva dell’area. (Com)