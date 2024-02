© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio inviare un messaggio di solidarietà al ministro Nordio per le minacce che ha ricevuto a Napoli”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione del Congresso nazionale di Forza Italia in corso al palazzo dei Congressi, a Roma. “Lo sosteniamo nella sua battaglia per la giustizia”, ha concluso.(Rin)