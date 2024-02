Viabilità: Aspi, chiusure notturne su A9 Lainate-Como-Chiasso e allacciamento A59

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire il transito di trasporti eccezionali, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di martedi' 27 alle 5:00 di mercoledi' 28 febbraio e dalle 22:00 di giovedi' 29 febbraio alle 5:00 di venerdi' 1 marzo. Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 alla stazione di Fino Mornasco. Si precisa che, per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9; sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria, seguendo le indicazioni per Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina. In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. In alternativa si consiglia: verso Lainate: entrare a Fino Mornasco; verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso.(Com)