Forza Italia: Tripodi, Congresso inizio di grande pagina del futuro nel solco di Berlusconi (2)

21 luglio 2021

- "Grazie ad Antonio Tajani per averci guidato nel momento più drammatico della nostra storia politica, grazie per averci creduto e per aver educato tanti giovani al sacrificio, al rispetto della parola data, alla bellezza della militanza e della coerenza - ha proseguito Tripodi -. Perché noi siamo stati sempre fedeli all'ideale e siamo nati e cresciuti in Forza Italia e ci rimarremo sempre. Chi ci dava per morti ha sbagliato totalmente". "Chi diceva che ci saremmo dissolti, aveva torto. Perché noi siamo qui, rimarremo qui e soprattutto faremo un grandissimo risultato alle europee. Un risultato che ci porterà ad essere ancora di più il perno di quel centrodestra fondato 30 anni fa da Silvio Berlusconi, al quale va il mio pensiero e un ringraziamento per quello che ha fatto cambiando la storia politica dell'Italia e di tutti noi", ha concluso. (Rin)