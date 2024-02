Ucraina: Regno Unito stanzia nuovo pacchetto di aiuti militari per quasi 300 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha annunciato un nuovo pacchetto di difesa da 245 milioni di sterline (286 milioni di euro) per contribuire a incrementare la produzione di “munizioni di artiglieria urgentemente necessarie” per l’Ucraina, due anni dopo lo scoppio della guerra con la Russia. I nuovi finanziamenti verranno utilizzati per "procurare e rinvigorire le catene di approvvigionamento per produrre le munizioni di artiglieria urgentemente necessarie per aumentare le riserve dell'Ucraina", ha affermato il ministero della Difesa britannico in una nota. L'Ucraina è "particolarmente nota per l'uso altamente efficace della sua artiglieria", che "si è rivelata fondamentale per i successi dell'Ucraina sul campo di battaglia, degradando continuamente le forze russe e impedendo loro di fare scoperte significative", ha aggiunto il ministero. Il segretario alla Difesa, Grant Shapps, ha affermato in una nota che le forze armate ucraine “contro ogni previsione” hanno riconquistato gran parte del territorio invaso dalla Russia durante l’invasione del 2022, "ma non possono vincere questa battaglia senza il sostegno della comunità internazionale, ed è per questo che continuiamo a fare ciò che serve per garantire che l'Ucraina possa continuare a lottare per la vittoria". (Rel)