Ucraina: Trudeau a Kiev, la vostra battaglia è anche la nostra

- Due anni fa la Russia ha invaso Ucraina, due anni dopo siamo qui a Kiev "perché la vostra battaglia è anche la nostra". Lo ha detto il premier canadese Justin Trudeau nel corso di un punto stampa congiunto a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Voi combattete per la vostra sovranità e la vostra democrazia, ma anche per la nostra, quella di ognuno di noi. Voi combattere per preservare le regole in tutto il mondo. Dopo la seconda guerra mondiale e tante distruzioni abbiamo deciso di fare la scelta di creare nuove regole per assicurare la pace, in modo tale che nessun esercito potesse invadere i confini di un altro Stato. Per questo oggi combatte l'Ucraina, combatte per tutti noi. L'Ucraina vincerà"; ha concluso Trudeau. (Res)