Sanità: Rozza (Pd), puntare ancora sugli ospedali significa non credere alle Case di comunità

- Puntare ancora sugli ospedali significa non credere alle Case di comunità. La consigliera regionale del Pd Carmela Rozza ribatte così all’assessore regionale alla Sanità Guido Bertolaso, che ha annunciato di voler estendere gli orari di visite ed esami in ospedale fino alle 20 di sera e nel week end e lo fa intervenendo oggi alla prima conferenza regionale sulla sanità organizzata dal Pd dal titolo “La salute è un diritto”. “Le case di comunità- attacca Rozza- prevedono la diagnostica semplice e la specialistica. Il che significa che a loro dovrebbero essere destinate le risorse per potenziare i servizi, garantire l’apertura delle strutture 24 ore su 24, come prevede la legge e come oggi non accade, in modo tale che la maggior parte delle visite specialistiche e degli esami siano fatti proprio in queste strutture. Potenziare gli orari degli ospedali, gravando oltretutto su un personale ridotto, già oberato da turni massacranti, significa non aver capito cos’è la medicina territoriale e cosa sono le case di Comunità. O, peggio, non crederci affatto, ma limitarsi a fingere di realizzarle per ricevere le risorse del Pnrr”. (Com)