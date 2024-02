Pisa: Ziello (Lega), se Schlein ha repulsione per forze ordine rinunci a scorta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elly Schlein "sembra voglia far passare i poliziotti come dei brutali manganellatori". Lo ha detto il deputato toscano della Lega, Edoardo Ziello. "Se la segretaria del Pd prova una tale repulsione per le Forze dell'Ordine, perché non rinuncia alla scorta che è composta da poliziotti e la accompagna in quasi tutti gli eventi?", ha chiesto. E' "inaccettabile: nessun agente carica senza motivo, dovrebbe saperlo bene", ha concluso. (Rin)