Ucraina: Silvestri (M5s), dopo 24 mesi evidente fallimento di strategia bellicista

- 24 mesi sono un tempo "adeguato per dire che la strategia bellicista sull'Ucraina, portata avanti dagli Stati Uniti, dell'Europa e dell'attuale governo Italiano, è stata fallimentare". Lo ha detto Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera intervenendo alla trasmissione "Coffee Break" su La7. "Noi abbiamo indicato da subito la via dell'apertura di negoziati diplomatici per affrontare il conflitto, ma questi canali non sono mai stati attivati e si è pensato di sconfiggere la Russia militarmente ed economicamente. Tutto questo non è successo e qualcuno dovrebbe prendersi la responsabilità di questi fallimenti. Dal punto di vista geopolitico si è anche dato il segnale che il mondo può fare a meno dell'Occidente, una percezione che non si sarebbe mai dovuta dare", ha concluso. (Rin)