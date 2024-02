Viabilità: chiusure notturne entrata stazione di Basso Lodigiano su A1 Milano-Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle quattro notti di martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano: Casalpusterlengo; verso Bologna: Piacenza sud. (Com)